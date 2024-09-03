Мытищинцы приняли участие в акции «Онкоскрининг»

В поликлинике № 2 состоялась акция «Онкоскрининг». Все желающие могли посетить узкопрофильных специалистов и сдать анализы, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«В минувшую субботу наших специалистов посетили более 50 пациентов. У двоих пациенток выявлены новообразования молочной железы. Теперь им предстоит обследоваться в Центре амбулаторной онкологической помощи. Все наши пациенты прошли диагностику на современном оборудовании. При показаниях прошли маммографию или УЗИ-диагностику молочных желез, мужчины могли сдать ПСА-тест на рак простаты, женщины сдать мазок на онкоцитологию шейки матки, а также при наличии медицинских показаний пройти рентгенографию органов грудной клетки», — рассказала заведующая ЦАОП Альбина Табакова.

С начала года подобные акции посетили уже более 650 пациентов. У 20 выявлены онкологические заболевания на ранней стадии. Начато своевременно лечение. В следующий раз День открытых дверей в ЦАОП состоится 28 сентября. Следите за анонсами.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.