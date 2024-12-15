Мытищинцам напомнили, чем отличается скорая помощь от неотложной

Скорая помощь приезжает в экстренных случаях, при угрозе жизни и здоровью. Например, при нарушении сознания, дыхания и кровообращения, термических и химических ожогах, внезапном болевом синдроме, травмах. Также в компетенцию скорой помощи входит госпитализация больного при острых состояниях.

«Неотложная помощь приезжает на вызовы, где нет угрозы жизни. Но пациент нуждается в осмотре и консультации, чтобы избежать осложнений. Например, при болях в груди во время кашля, при невралгиях, простудных проявлениях. Специалисты неотложной медицинской помощи могут назначить лечение, выписать рецепт, оформить документы для больничного листа и отправить пациента на консультацию к его лечащему врачу. Если больному потребуется госпитализация, то специалисты неотложки вызовут скорую помощь», — рассказала заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Архипова.

Обе службы вызываются по одному и тому же телефону «112». Диспетчер, принимающий вызов, определяет в какую службу направить пациенту. Для улучшения качества обслуживания и доступности медицинской помощи вызвать бригаду неотложной медицинской помощи можно по телефону единой справочной службы Мытищинской больницы 8(495)308-13-00. Также по номеру «122» — это телефон Единой медицинской справочной службы. По нему можно вызвать врача на дом, записаться на приём в поликлинику, на исследования и анализы, а также получить справочную информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.