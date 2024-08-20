С 19 августа по 25 августа 2024 года министерство здравоохранения Российской Федерации объявило неделей профилактики рака легких. Мытищинский врач-онколог предупреждает о вреде электронных сигарет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По уровню заболеваемости и смертности рак легкого занимает лидирующие позиции. По данным Министерства здравоохранения РФ, за последние 10 лет заболеваемость раком легкого выросла на 20%. Этот вид рака коварен тем, что длительное время может протекать бессимптомно или маскироваться под другие, менее опасные недуги.

«Важно не пренебрегать ежегодной бесплатной диспансеризацией, первый этап которой включает обязательную флюорографию. Если в легких выявлены какие-то нарушения, пациента направляют на второй этап — на углубленное обследование, где выяснится, онкология это, доброкачественные образования или какие-то поствоспалительные изменения. Также следует знать о факторах риска развития рака легких: их можно разделить на внутренние и внешние. К первым относится наследственный анамнез и хронические заболевания легких, которые также переводят человека в группу риска. Остальные факторы внешние. Это работа, связанная с вредными химическими веществами, дизельными выхлопами, повышенной запыленностью помещений. Доказано, что курение повышает вероятность развития злокачественных новообразований легких в 15 раз. Причем риск развития рака напрямую зависит от стажа курения и количества выкуриваемых сигарет. Важно также понимать, что „безопасность“ электронных сигарет — миф, придуманный распространителями табачной продукции. В электронных сигаретах природный никотин заменен на химический, который еще более вреден», — пояснила заведующая Центром амбулаторной онкологической помощи Альбина Табакова.

В мытищинском ЦАОП регулярно проводятся профилактические акции по диспансеризации жителей округа с участием врачей-онкологов. Десятки пациентов направлены на дообследование, в результате выявления рака на ранней стадии люди получили шанс на полное выздоровление.

Так, уже 31 августа в поликлинике № 2 пройдет акция «Онкоскрининг». Предварительная запись не требуется. За один день пациенты смогут пройти комплексное обследование и получить консультацию врачей-онкологов, урологов, гинекологов, оториноларингологов и стоматологов.

Всех желающих приглашают по адресу: ул. Юбилейная 10 Б, с 8:00–14:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС регионального образца и СНИЛС.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.