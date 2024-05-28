Мытищинские врачи прооперировали девочку после неудачного падения с качелей

В Мытищинскую больницу поступила 12-летняя девочка с жалобами на сильную боль и отечность левой руки. Проведенная диагностика выявила у юной пациентки оскольчатый перелом, вызвавший неврологические нарушения чувствительности кисти. Как выяснилось, она упала с качелей на детской площадке.

Специалисты отмечают, что оскольчатые переломы у детей встречаются редко и в связи миниатюрностью костей и близостью нервных пучков осложняются. Оперативное вмешательство требует от хирурга ювелирного мастерства.

«На рентгене мы увидели оскольчатый характер. Дистальный конец плеча был расколот, как розочка. Плечо богато нервами, и такая локализация перелома достаточно опасна. В средней трети предплечья расположен сосудисто-нервный пучок. Было принято решение делать классическую операцию, малоинвазивная методика была неприменима, учитывая многооскольчатый характер и локализацию перелома. Мы полностью собрали нижний и верхний фрагменты плеча, восстановили ось конечности, зафиксировали винтами отломки кости, устранили смещение отломков — в результате неврологическая симптоматика регрессировала» Василий Першин травматолог-ортопед детского травматологического отделения

На данный момент девочка чувствует себя хорошо и уже выписана. После реабилитационного периода она сможет вернуться к привычной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.