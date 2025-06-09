Мыть руки и овощи: родителям напомнили, как уберечь детей в лагере от болезней

В Петербурге стартовал сезон летнего отдыха в лагере, в Роспотребнадзоре по региону приготовили специальную памятку для детей и родителей и рассказали, что делать, чтобы там не заболеть, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Во-первых, ребятам советуют как можно чаще мыть руки, овощи и фрукты, а также отказаться от хранения скоропортящихся продуктов: мяса, рыбы, колбасы, творога, йогурта, кондитерских изделий с кремом и газировки.

Не стоит делиться с друзьями средствами личной гигиены — полотенцами, зубными щетками и мочалками. Нельзя гладить и кормить лесных зверей — ежей, белок, мышей и змей, а также купаться в запрещенных местах.

В походе стоит надеть закрытую, но легкую одежду. Шорты, майки и босоножки повышают опасность ожогов при сильном солнце и укусов насекомых. Запрещено самостоятельно собирать любые лесные растения. Если ребенок все же заболел, ему стоит при первых же признаках недомогания обратиться к воспитателю и в медпункт.