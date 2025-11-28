Мышиная лихорадка: под Арзамасом люди заражаются опасной болезнью

С начала года в Арзамасском округе четыре человека заразились мышиной лихорадкой

В Арзамасском округе Нижегородской области за год гемморагической лихорадкой заразились четыре человека, сообщает pravda-nn.ru .

Заражения были зарегистрированы в Березовке, Большом Туманове, Котихе и Селякине. Местные жители заразились, трудясь на собственных приусадебных участках.

С начала 2025 года в Нижегородской области зафиксировано 338 случаев данного заболевания. Этот показатель на 8% превышает прошлогодний.

Мышиная лихорадка — это острая инфекционная болезнь, вызываемая вирусами, носителями которых выступают мыши и другие небольшие грызуны. Зачастую заражение происходит воздушно-пылевым путем, через вдыхание пыли, содержащей частицы экскрементов животных. Заболевание характеризуется острой интоксикацией, повышенной температурой, выраженной слабостью, болями в суставах и нарушением работы почек. Важно отметить, что от человека к человеку вирус не передается.

