Мурашко просит пересмотреть взгляды на старение в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул необходимость смещения акцента на увеличение периода активной и здоровой жизни, а также на замедление прогрессирования заболеваний или полное устранение их влияния, сообщает ТАСС .

Мурашко заявил о необходимости переосмысления традиционных представлений о старении. По его словам, приоритетными задачами современной системы здравоохранения становятся увеличение продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней, в том числе с применением цифровых инноваций.

«Подход к долголетию и взгляд на старость должен быть пересмотрен. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — отметил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».

Министр добавил, что улучшение результатов лечения пациентов достигается, в частности, благодаря использованию цифровых медицинских технологий.

Четвертый национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» проходит в Москве 22–23 октября. Организаторами конгресса выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия является ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.