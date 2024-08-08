МРТ печени с инновационным препаратом проводят в онкодиспансере Подмосковья

В Московском областном онкологическом диспансере проводят магнитно-резонансную томографию (МРТ) заболеваний печени с использованием инновационного препарата, который обладает тропностью к клеткам печени. После внутривенного введения препарат быстро распределяется в кровеносном русле и внеклеточном пространстве, а затем с помощью специальных «переносчиков» перетаскивается внутрь клетки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ни один контрастный препарат, кроме гепатотропного, не в состоянии проникнуть внутрь клетки, а данный препарат может это сделать, в этом и его уникальность. Особенности метаболизма препарата позволяют дифференцировать доброкачественные новообразования от злокачественных, выявлять дополнительные метастазы, мелкие патологические образования, дифференцировать первичные опухоли печени от метастазов, что очень важно для выбора тактики лечения», — рассказала заведующая рентгеновским отделением центра лучевой диагностики и рентгенохирургических методов лечения Айман Иманбердина.

Применение данного препарата позволяет в рамках только одного МРТ исследования решить несколько задач диагностики опухолевых и неопухолевых заболеваний печени и желчных путей. Данный метод диагностики с использованием уникального контрастного препарата доступен для пациентов и проводится в кабинете МРТ рентгеновского отделения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.