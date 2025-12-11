Можно покалечить ноги: как выбрать безопасную зимнюю обувь

«Выбирая зимнюю обувь, часто приходится делать выбор не в пользу изящества модели. Главное — практичность и удобство. Прежде всего, в зимних сапогах и ботинках должно быть тепло. Хорошую теплоизоляцию обеспечат высокая подошва толщиной не меньше 1-3 см и качественный утеплитель — мех или войлок», — сказала Демьяновская.

По ее словам, чтобы в течение дня ноги не потели, на работе и учебе полезно переобувать сменную обувь, а зимние ботинки надо хорошо просушить. Это уменьшает риск развития грибковых заболеваний стоп.

«Для зимы стоит выбрать обувь, в которой можно спокойно ходить по сугробам и гололедице. Подошва зимней обуви должна быть гибкая, с глубоким протектором и насечками, из резины и каучука, чтобы было не скользко. Тонкая, гладкая и пластиковая подошва — плохой вариант для зимы», — рассказала невролог.

Демьяновская уточнила, что лучше всего выбирать модели с жестким и фиксированным задником и плотной застежкой — шнурками, липучками или молнией. Если же нога в обуви не зафиксирована, можно легко получить травму при неловком движении.

«Но и слишком тесной обувь быть не должна во избежание ухудшения кровоснабжения тканей и, как результат, риска обморожения. Для долгих прогулок подходит обувь на плоском ходу или с небольшим широким и устойчивым каблуком высотой 2-3 см, который прочно фиксирован на подошве и не смещается при ходьбе», — информировала врач.

