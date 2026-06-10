Можно ли получить инфаркт из-за длинной очереди? Отвечает врач

Длительное ожидание в очереди редко приводит к инфаркту у здоровых людей, однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая ситуация может обернуться серьезным ухудшением самочувствия, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Само по себе длительное стояние в очереди редко становится непосредственной причиной инфаркта у здорового человека. Однако для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями такая ситуация может стать дополнительной нагрузкой для организма и привести к ухудшению самочувствия», — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что во время продолжительного пребывания в положении стоя не работает венозная помпа нижних конечностей, снижается венозный возврат к сердцу и возрастает риск тромбоза глубоких вен нижних конечностей и, соответственно, тромбоэмболии легочной артерии.

«Из-за перераспределения артериального кровотока в положении стоя у некоторых возникает слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, колебания артериального давления. Особенно неблагоприятными считаются условия, когда длительное ожидание сочетается с жарой, духотой, обезвоживанием, стрессом», — рассказала врач.

Демьяновская пояснила, что высокая температура окружающей среды заставляет организм активнее расходовать жидкость и усиливает нагрузку на сердце и сосуды. В результате сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы поддерживать нормальное кровообращение и терморегуляцию.

«У людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью это может привести к приступу стенокардии, обмороку, гипертоническому кризу и другим осложнениям. Инфаркт, как правило, развивается не из-за самого факта стояния в очереди, а из-за сочетания нескольких неблагоприятных факторов. Поэтому людям с заболеваниями сердца важно избегать перегрева, обезвоживания, чрезмерного физического и эмоционального напряжения», — заключила специалист.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.