Можно ли подхватить проказу в метро или поликлинике: врач объяснила риски

«Риск заражения проказой в обычных бытовых ситуациях ничтожно мал. Возбудитель заболевания, микобактерия лепры, обладает очень низкой контагиозностью. Это значит, что передача инфекции требует длительного и тесного контакта с больным, не получающим лечения. Например, при совместном проживании в одном доме на протяжении многих месяцев. Кратковременные контакты, будь то поездка в общественном транспорте, визит в поликлинику или посещение магазина, не представляют опасности и не приводят к заражению», — рассказала Филева.

Она добавила, что важную роль играет естественная резистентность организма. Подавляющее большинство людей (около 95%) имеют врожденную устойчивость к бактерии: даже при попадании в организм иммунная система самостоятельно справляется с возбудителем, предотвращая развитие заболевания.

«Благодаря современным комбинированным протоколам лечения пациент становится незаразным уже через несколько дней после начала приема препаратов. Выбор тактики лечения, включая госпитализацию, определяется врачом на основе тяжести и типа заболевания. В случае легкого течения болезни комплексная терапия может проводиться амбулаторно», — разъяснила специалист.

Филева уточнила, что обратиться к врачу следует при появлении длительно не исчезающих пятен на коже, которые отличаются онемением или потерей чувствительности. Второй тревожный признак — необъяснимая слабость в мышцах кистей или стоп.

Всемирный день помощи больным проказой приходится на последнее воскресенье января. Этот день был установлен в 1953 году. В 2026-м событие придется на 25 января.

