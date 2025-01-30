На днях Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) отметил юбилей своего сотрудника, детского уролога-андролога Андрея Суходольского. С 2006 года доктор трудится в МОЦОМДе, а с 2019 года возглавляет уроандрологическое отделение центра. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Именно при его непосредственном участии были впервые применены одномоментные операции по коррекции гипоспадий, эндоскопическая коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса и игнипунктура эндоскопическая коррекция пузырно-мочеточникового рефлюкса и игнипунктура кист почек под ультразвуковым контролем.

Доктор Суходольский внедрил в отделении и широко стал применять лапароскопические и пневмоцистоскопические операции при таких заболеваниях как гидронефроз, кистозные заболевания почек, гипоплазия, вторичное сморщивание почки, мегауретер, дивертикул мочевого пузыря, варикоцеле, абдоминальная форма крипторхизма, смешенная дисгенезия гонад.

Он поддерживает высокий профессиональный уровень по своей специальности, регулярно принимает участие и выступает с докладами на российских и международных конференциях по детской урологии и хирургии. Имеет 15 печатных работ, в том числе в зарубежных периодических изданиях. В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Двухэтапная коррекция гипоспадии с использованием свободного кожного лоскута крайней плоти».

«Юбилей — это повод не только для праздника, но и для признания вашего вклада в детскую медицину. В своей работе Вы всегда ставите интересы наших пациентов на первое место, стремясь к максимальной результативности. Вы не только вдохновляете коллег на новые свершения, но и создаете атмосферу поддержки и сотрудничества в вашей команде. Сердечно поздравляем вас с Днем рождения. Желаем счастья, здоровья и новых профессиональных высот!» — поздравила именинника главный врач центра Татьяна Мельник.

Доктора Суходольского характеризует особое умение работы с детьми и их родителями, коллегами по работе. Наряду с высоким уровнем профессиональной подготовки медицинского персонала, в уроандрологическом отделении сложился дружный сплоченный коллектив с добрыми традициями, теплым отношением друг к другу и к своим маленьким пациентам, что благоприятно сказывается на успешной работе детского стационара.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.