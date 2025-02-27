Мособлконтроль проводит проверку поставки медоборудования в медучреждения

В 2025 году Мособлконтролем запланирован комплекс мероприятий по проверке эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования. Так, в феврале специалистами Мособлконтроля проведены осмотры медицинского оборудования, поставленного в 2024 году в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.

Детский клинический центр, располагается в городском округе Красногорск, открыл свои двери в конце лета 2024 года и является передовым детским медицинским учреждением, оказывающим мультидисциплинарную помощь пациентам не только из Московской области, но и из других регионов страны. На базе клинического центра открыты 28 направлений детской медицинской помощи, включая отделение челюстно-лицевой хирургии, кардиохирургии, урологии-андрологии, оториноларингологии, эндокринологии, нефрологии, функционирует консультационно-диагностический центр, центр телемедицины.

О результатах контрольного мероприятия будет сообщено дополнительно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.