Мособлдума рассмотрит бюджет Территориального фонда ОМС

Мособлдума приняла к рассмотрению проект бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Московской области на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, передает корреспондент РИАМО.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации сформировало проект федеральной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов с учетом показателей нацпроекта „Продолжительная и активная жизнь“, который стартует с 1 января 2025 года», — сказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Основные параметры бюджета на 2025 год включают доходы и расходы в размере 196,2 млрд руб. Основная часть средств поступит из федерального фонда — 179,8 млрд руб. Дополнительно предусмотрены межбюджетные трансферты из областной казны на мероприятия, не входящие в региональную программу ОМС, в объеме 2,4 млрд рублей.

Новшества в программе

Впервые нормативы по объемам медпомощи предусматривают консультации в центрах здоровья, включая помощь людям с лишним весом и ожирением. Установлены тарифы на сердечно-сосудистые операции в стационарах: стентирование коронарных артерий обойдется в 193 тыс. рублей, имплантация кардиостимулятора — в 93,7 тыс. рублей.

Проект федеральной программы также включает:

терапию гепатита С для 33 тыс. пациентов,

рост объема помощи онкобольным в дневных стационарах на 18% и круглосуточных — на 12,7%,

обследование на репродуктивное здоровье для более 19 млн человек,

увеличение финансирования ЭКО на 13%, с планом провести свыше 103 тыс. процедур.

Базовая программа ОМС расширяется за счет высокотехнологичных операций, включая нейростимуляцию и коррекцию ритма сердца.

В 2025 году планируется на 4% увеличить расходы на реабилитацию в амбулаторных, дневных и круглосуточных условиях. На основании федеральной программы будет разработана региональная программа госгарантий, которая будет финансироваться из регионального бюджета и ТФОМС Московской области.

Публичные слушания по бюджету ТФОМС пройдут 7 ноября в 10:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор.