Мособлдума приняла изменения в бюджет Территориального фонда ОМС

Депутаты Московской областной думы во время 101-го заседания внесли изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, передает корреспондент РИАМО.

В 2024 году расходы и доходы бюджета ТФОМС выросли на 16,2 млрд рублей. Туда же поступили финансы из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на заработную плату врачам и среднему медперсоналу.

Из бюджета Московской области поступили средства на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Поступили средства из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.