Москвичка потратила 50 тыс на курс нутрициолога и заработала проблемы с ЖКТ

Жительница столицы обратилась к нутрициологу из соцсетей, чтобы та помогла ей укрепить здоровье. В итоге москвичка потратила 50 тыс. руб. и заработала проблемы с ЖКТ, сообщает Mash .

Екатерина познакомилась с нутрициологом Наталией Я. на йога-туре. Москвичке понравился ее блог, потому она решила пройти курс женщины, чтобы укрепить здоровье. Екатерина таким способом хотела подготовиться к запланированной беременности.

Анализы показали, что у москвички наблюдается дефицит витамина D, других отклонений не было обнаружено. Однако нутрициолог нашла у Екатерины якобы проблемы с печенью, надпочечниками, желчным пузырем. Специалист также сказала, что москвичке надо полностью «почистить» организм».

Первую неделю Екатерина соблюдала диету, затем стала принимать таблетки, которые посоветовала ей нутрициолог. Причем указанные специалистом лекарства, «Ивермек» и «Фоспренил», предназначены для животных. Также Наталья посоветовала москвичке пить «метиленовый синий раствор 1%», который применяют только наружно.

В итоге самочувствие Екатерины ухудшилось: ее стало тошнить, появилась сыпь по всему телу, начались проблемы с ЖКТ. Нутрициолог же свою вину в произошедшем не признала.