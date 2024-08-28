Москвичи выбрали лучший окностационар в городе

Жители Москвы поучаствовали в голосовании за самый лучший онкостационар Москвы. Ракова сообщила, что специалисты проанализировали данные опроса и составили обновленный рейтинг лучших онкостационаров столицы.

Лидирующее место в очередной раз занял Онкологический центр № 1 горклинической больницы имени С. С. Юдина, а Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» также поднялся на строчку выше, чем было ранее.

«В рейтинге представлены успехи московской онкологической службы, в частности, улучшение качества специализированной медицинской помощи и условий для пациентов. Это не только некий показатель статуса, стимулирующий развитие онкоклиник, но и возможность оперативно и полностью учитывая мнение пациентов, корректировать работу. За первые 6 месяцев текущего года лидирующую позицию в рейтинге занял Онкологический центр № 1 ГКБ им. Юдина. По сравнению с предыдущим годом, он не только сохранил первую строчку, но и улучшил показатели. Например, на формирование тактики лечения теперь требуется меньше времени. В клинике уделяют особое внимание этому аспекту: онкоконсилиумы проводятся быстрее, а необходимые исследования назначаются оперативнее. Благодаря этому стало удобнее записаться на прием к профильным специалистам. Также чаще стали применяться телемедицинские технологии. Они позволяют врачам получать консультации коллег или проводить приемы в онлайн-режиме», — сообщила вице-мэр Ракова.

Итоги голосования, преобразованные в рейтинг, опубликовали на сайте департамента здравоохранения Москвы. Для его составления учитывали не только мнение горожан, но и анализировали медицинские показатели работы стационаров.