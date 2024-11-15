Москвичи стали чаще покупать лекарства с доставкой из аптек

Число онлайн-заказов медикаментов в Москве выросло на 30% в III квартале 2024 г

По итогам III квартала 2024 года число дистанционных покупок обезболивающих и жаропонижающих препаратов, средств для лечения аллергии в Москве выросло на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года, сообщили РИАМО в пресс-службе сервиса доставки «Купер».

Спрос на онлайн-покупку лекарственных препаратов в столице изучили ассоциация аптечных учреждений (СРО) «СоюзФарма», сервис доставки «Купер» и аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ.

Согласно данным «Купера», с июля по сентябрь 2024 года спрос на онлайн-покупку анальгетиков и жаропонижающих препаратов с доставкой на дом в Москве увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ, основываясь на данных об онлайн-продажах в количественном выражении, также фиксируют увеличение интереса москвичей к медикаментам, предназначенным для лечения аллергии и ОРВИ. При этом спрос на антигистаминные препараты у горожан за год вырос на 11%/

Как рассказали в СРО «СоюзФарма», в III квартале 2024 года выросло не только количество, но и стоимость лекарственных препаратов, купленных из аптек с доставкой на дом. Предположительно, это связано с сезоном ряда заболеваний и популярностью онлайн-покупок.

«Возможность приобрести лекарства дистанционно важна в ситуации, когда человек не в состоянии добраться до аптеки. Поэтому в современных реалиях спрос на подобные сервисы возрастает», — сказала исполнительный директор «СоюзФармы» Мария Литвинова.