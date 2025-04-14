Москвичей проактивно приглашают на диспансеризацию

Жителей Москвы, которые более двух лет не проходили диспансеризацию, проактивно приглашают на обследование. Звонок может поступить с номера: +7 (499) 940-21-22. Операторы ответят на любые вопросы и запишут в поликлинику, сообщается на сайте мэра столицы.

Руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий отметил, что для удобства граждан в контакт-центре действует несколько номеров, с которых могут звонить операторы. Они сообщают людям о дате отключения горячей воды, о начале отопительного сезона или о записи к врачу.

«Теперь операторы звонят еще и тем москвичам, которым стоит пройти плановую диспансеризацию. Важно помнить, что они никогда не запрашивают паспортные данные или коды из СМС. Горожане могут доверять таким звонкам, они поступают только с городского номера: +7 (499) 940⁠-21⁠-22», — заявил Савицкий.

Если пациент пока не готов пройти диспансеризацию, оператор предложит перезвонить в другое время либо расскажет, как записаться через приложение «ЕМИАС. ИНФО». Обследование проводят во всех поликлиниках Москвы.

Главный врач центра медицинской профилактики столичного департамента здравоохранения Татьяна Елагина напомнила, что пройти комплексную проверку можно в филиалах поликлиники в порядке живой очереди и по предварительной записи.

«Все нужные кабинеты находятся в едином блоке, благодаря чему проверить свое здоровье можно еще быстрее и в более комфортных условиях», — добавила Елагина.

В инструкции на портале mos.ru или на сайте департамента здравоохранения города Москвы опубликована информация о том, кто имеет право пройти диспансеризацию, каких специалистов нужно посетить и какие анализы сдать.