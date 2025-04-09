Москва приглашает разработчиков цифровых решений в медицине

Система здравоохранения Москвы должна идти в ногу со временем, поэтому власти внедряют передовые решения и приглашают в город разработчиков цифровых технологий в медицине, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

На данный момент существует ряд передовых направлений. Например, сервисы для пациентов, которые дают возможность получать консультации онлайн, составлять планы лечения и приема лекарств, вести дневник здоровья под контролем докторов.

Также среди передовых направлений технологии для удаленного мониторинга здоровья, системы обеспечения деятельности медицинских организаций, инновационные разработки для операционных и так далее.

Граждан, у которых есть подходящие разработки, приглашают оставить заявку на платформе «Центр диагностики и телемедицины». Отобранные проекты получат поддержку на всех этапах тестирования, а лучшие станут частью системы здравоохранения Москвы.