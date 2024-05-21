Москва нарастит количество операций в области травматологии и ортопедии

До конца года в Москве проведут почти в 2 раза больше операций, чем в 2023 году

В 2024 году будут наращиваться силы в области проведения операций по профилям травматологии и ортопедии, оказав помощь большему количеству пациентов, чем в 2023 году, сообщается на сайте мэра Москвы.

Согласно планам, количество операций увеличится почти в два раза, а помощь получит на 10 тысяч человек больше, чем в прошлом году. Медики будут устанавливать протезы крупных суставов, в том числе при переломах шейки бедра.

«Мы развиваем и наращиваем применение инновационных технологий в лечении заболеваний, которые часто встречаются у москвичей, в том числе и те, что связаны с работой опорно-двигательного аппарата. Доступность операций по эндопротезированию крупных суставов не только позволит горожанам сохранять мобильность в любом возрасте, но и значительно улучшит качество их жизни и самочувствие в целом», — рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова отметила, что в некоторых случаях замена сустава является единственным видом лечения, который поможет пациенту вернуться к обычной полноценной жизни. По словам замглавы Москвы, у жителей появилась возможность бесплатно оперироваться при переломах шейки бедра в течение 72 часов с момента получения травмы.