Московским медорганизациям рассказали о программе поддержки научных разработок

По его словам, на получение поддержки за 2 года рассчитывали 325 проектов, и 142 из них ее получили. Градоначальник отметил, что гранты позволяют медучреждениям углубиться в науку и улучшать клиническое здравоохранение.

В Москве с недавнего времени запустили новую грантовую программу. Предприятия могут подавать на нее заявки — они будут рассмотрены, если разработка является актуальной и может быть распространена на все клиники мегаполиса.

На новую грантовую программу выделили 2,6 млрд рублей. Отправить заявку на участие можно до 20 сентября.