Московский областной центр крови провел более 150 выездных акций с начала года

В Московской области желающие сдать кровь могут сделать это не только в учреждениях службы крови, но и во время выездных акций. Всего с начала года в Подмосковье было проведено 156 таких мероприятий, передает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Московский областной центр крови регулярно проводит выездные акции, где каждый желающий может стать донором. Всего с начала года в таких выездных мероприятиях участие приняли более 11,2 тыс. доноров, при этом было заготовлено почти 3,9 тонны крови», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Кровь и ее компоненты необходимы пациентам с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте https://donormo.ru/usk-mo/. Телефон координационного центра донорства крови 8-495-305-77-00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.