Московский областной центр крови провел 235 выездных акций в 2024 году

Жители Подмосковья могут сдать кровь и ее компоненты в учреждениях службы крови, а также во время выездных акций, которые проводит Московский областной центр крови, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Московская область полностью обеспечена донорской кровью и ее компонентами, благодаря неравнодушным людям и работе Московского областного центра крови. Для удобства жителей сдать кровь можно не только в самом центре крови, но и во время выездных акций, которые он проводит. Всего с начала года в Подмосковье прошло 235 выездных донорских мероприятий, во время которых было собрано почти 5,7 тыс. литров крови», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Кровь и ее компоненты нужны людям с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшим в ДТП и новорожденным с различными патологиями.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений службы крови Московской области можно на сайте. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что в 2024 году подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга — до конца 2024-го поставим еще 9», — сказал губернатор Андрей Воробьев.