Московский областной центр крови принял участие в фестивале здоровья

В Подмосковном Центре крови рассказали о своей работе на фестивале

Московский областной центр крови принял участие в фестивале «Здоровый взгляд на жизнь» в городе Видном, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Центр крови представил свою экспозицию, где каждый желающий мог ознакомиться с частичкой работы Службы крови, задать интересующие вопросы о донорстве крови, взять памятку о том, как стать донором, и узнать о проекте года — «Родная кровь».

«Уникальность мероприятия заключалась в том, что на одной площадке собрались представители государственной и частной медицины, чтобы в открытом диалоге пообщаться с жителями и рассказать о возможностях системы здравоохранения. Посетители мероприятия могли пройти диспансеризацию, проверить основные показатели своего здоровья — артериальное и внутриглазное давление, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и сосудов головного мозга, сделать ЭКГ и стоматологический онкоскрининг, получить консультацию узких специалистов», — поделилась рекомендациями заведующая ОСП «Орехово-Зуево» Нина Беляева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.