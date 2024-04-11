Московский областной центр крови приглашает жителей Воскресенска на «Донорскую субботу» 20 апреля

«Донорскую субботу» состоится 20 апреля по адресу: Воскресенск, Больничный проезд, д. 5. Сдать цельную кровь можно будет с 8:00 до 13:00.

«Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Натощак сдавать кровь и её компоненты не нужно. Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать. Также за час до сдачи крови следует воздержаться от курения», — поделилась рекомендациями заведующая ОСП «Воскресенск» Наталья Викулова.

Стать донором возможно, если вам уже есть 18 лет и у вас нет противопоказаний к донации.

При посещении подразделения необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС, а также правильно подготовиться к сдаче крови.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.