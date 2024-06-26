Московский областной центр крови отметил Балашихинскую больницу по направлению трансфузиологии

Московский областной центр крови по результатам ежегодной проверки признал Балашихинскую больницу лучшей в Подмосковье по направлению трансфузиологии. Также медучреждение отметило благодарственным письмом заведующего кабинетом переливания крови Балашихинской больницы, врача-трансфузиолога Артура Ралко, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При проверке работы кабинета за 2023 год учитывалось состояние нормативных документов, материальное обеспечение, организация логистики, в том числе взаимодействие со структурными подразделениями.

«Очень приятно, что итоги работы больницы признаны лучшими в регионе. Для нас это маленькая победа, учитывая большой коечный фонд, логистические сложности обеспечения компонентами крови филиалов и другие технические моменты», — пояснил он.

Артур Ралко — заведующий кабинетом переливания крови с 2022 года. Окончил Донецкий государственный медуниверситет по специальности «Лечебное дело», интернатуру по анестезиологии и интенсивной терапии. С 2021 года — в Балашихинской больнице в должности врача-реаниматолога ковид-отделения. После переподготовки работает врачом-трансфузиологом.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.