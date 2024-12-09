Московский областной НИИ акушерства и гинекологии отметил 95-летие

МОНИИАГ им. В. И. Краснопольского при поддержке министерства здравоохранения Московской области провел научно-практическую конференцию «Акушерство и гинекология: достижения и перспективы», посвященную 95-летию медучреждения, сообщает пресс-служба ведомства.

«В МОНИИАГ накоплен значительный опыт оказания высококвалифицированной помощи пациенткам с акушерскими и гинекологическими патологиями. Институт ведет не только научно-исследовательскую работу, но обладает огромным практическим опытом, ведет постоянную образовательную деятельность, внедряет в клиническую практику самые современные научные разработки, направленные на сохранение репродуктивного здоровья. Конференция позволит собрать накопленный опыт воедино, что позволит повысить качество медицинской помощи в регионе», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участники конференции могли прослушать лекции и доклады. В мероприятии приняли участие более 1,1 тыс. человек не только из Подмосковья, но и других регионов РФ.

«МОНИИАГ — легендарное учреждение здравоохранения. Мы отмечаем 95 лет НИИ. И главным сокровищем МОНИИАГ всегда являлись кадры. Здесь работали выдающиеся врачи, и сейчас трудятся лучшие профессионалы. Я благодарен коллективу и уверен, мы сможем выполнить те сложные и ответственные задачи, которые сейчас возложены на отечественное родовспоможение», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Гостями конференции стали руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова, заместитель руководителя Комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев, советник губернатора Московской области Ольга Забралова, генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины Медицинского института РУДН Виктор Радзинский и другие.



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.