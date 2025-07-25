Московский областной медколледж получил почти 15 тыс заявлений на поступление

В Московском областном медколледже продолжается приемная кампания. Она стартовала 20 июня. Подать документы можно дистанционно — через портал госуслуг, а также лично. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно мы наблюдаем повышенный интерес к медицинским специальностям среди абитуриентов. В Московский областной медколледж поступило почти 15 тыс. заявлений на поступление. В этом году мы планируем принять свыше 3 тыс. студентов, на 200 больше, чем в прошлом году. Приемная кампания продлится до 15 августа», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С этого года на сайте колледжа доступна предварительная запись на подачу документов. Обучение проводится по следующим специальностям: «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Студентам 1-4 курсов Московского областного медицинского колледжа также доступно заключение целевого договора на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.