Московские компании создают техоборудование для людей с особенностями здоровья

Московские компании уделяют особое внимание потребностям людей с особенностями здоровья, поэтому производят для них высокотехнологичное оборудование. В российской столице изготавливают в том числе инновационные протезы, ортопедическую обувь и технические средства реабилитации для маломобильных граждан, об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Московские специалисты постоянно улучшают доступную среду в городе. Они также совершенствуют программы и проекты, направленные на создание более комфортных условий для жизни для тех граждан, кому это необходимо.

«Столичные компании производят инновационную, качественную и конкурентоспособную продукцию для людей с особенностями здоровья: протезы, ортопедическую обувь, корректирующие корсеты, спортивное оборудование и другие товары. С поддержкой города компании расширяют ассортимент и развивают производство для обеспечения потребителей всеми необходимыми изделиями. Так, предприятия внедряют в свою продукцию цифровые технологии, которые делают ее еще более удобной для пользователей», – рассказал Гарбузов.

Например, столичный производитель бионических и пневматических протезов ног Steplife разработал новые алгоритмы на базе Al, которые внедрят уже в июне 2025 года в серийный бионический протез. В него заложили алгоритмы, которые повторяют человеческие шаги, бег, а также разного вида наклоны при сгибании конечности и приседании.

«Для протеза нами было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее гибко настраивать двигательную активность. Его можно будет перенастроить самостоятельно или в одном из наших протезных центров, которые расположены по всей России», – сообщает генеральный директор компании Иван Худяков.

Еще одна московская компания «Кенгуру.Про» производит спортивный инвентарь для людей с инвалидностью. Инклюзивное спортивное оборудование уже появилось в том числе на площадках компании в Москве. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья теперь могут пользоваться брусьями и турниками с вертикальными поручнями.

На данный момент предприятие расширяет свое производство. В 2024 году в него было инвестировано около 200 млн рублей. Эти деньги направили на новые виды инклюзивного и детского оборудования, которое установят в парках и рекреационных зонах.