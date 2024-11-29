Московские хирурги согласны «изменить судьбы» людей за 200 тысяч рублей

Стоимость процедуры составляет 200 тысяч рублей.

Это новый тренд в пластической хирургии, который пришел из Японии. Хирурги «корректируют» будущее пациента, изменяя линии на ладони. Например, такие процедуры проводят в медцентре Елены Малышевой, хотя официально в перечне услуг таких операций нет.

При этом большинство тех, кто позиционирует себя как хироманты, считают, что хирургическим вмешательством можно навлечь беду. Якобы мышление человека изменяется каждые 5 лет, а измененные на ладони линии сохранятся на всю жизнь. Из-за этого «изменить судьбу» уже не удастся.