Московские хирурги согласны «изменить судьбы» людей за 200 тысяч рублей
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Столичные хирурги занимаются коррекционной хиромантией. По желанию пациента могут удлинить «линию жизни», добавить «линии брака и здоровья» на ладонях, сообщает SHOT.
Стоимость процедуры составляет 200 тысяч рублей.
Это новый тренд в пластической хирургии, который пришел из Японии. Хирурги «корректируют» будущее пациента, изменяя линии на ладони. Например, такие процедуры проводят в медцентре Елены Малышевой, хотя официально в перечне услуг таких операций нет.
При этом большинство тех, кто позиционирует себя как хироманты, считают, что хирургическим вмешательством можно навлечь беду. Якобы мышление человека изменяется каждые 5 лет, а измененные на ладони линии сохранятся на всю жизнь. Из-за этого «изменить судьбу» уже не удастся.