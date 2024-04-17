Московская пенсионерка два года мучается из-за последствий операции в «СМ Клинике»

Столичная пенсионерка подала в суд на «СМ-Клинику», где ей удалили желчный пузырь. После операции женщина не может нормально есть и пить, а также постоянно страдает от болей в животе, сообщает SHOT.

78-летняя Валентина Мельникова уже 2 года мучается после вмешательства медиков. В 2020 году пенсионерка обратилась в «СМ-Клинику» с болями в области желудка. Медики проверили анализы, нашли у пациентки полип в желчном пузыре и грыжу пищевода. Женщина согласилась на операцию, ей удалили желудочный пузырь.

Спустя месяц к пенсионерке вернулись боли. Однако врачи говорили Валентине, что реабилитация идет штатно. Женщина начала обращаться в частные и государственные клиники, а там все медики ей заявляли, что удалять желчный пузырь было нельзя из-за общего состояния её организма.

Пациентка уверена, что мучается из-за врачебной ошибки. Она отправила жалобы в Следственный комитет, прокуратуру и департамент здравоохранения. Пациентка потратила на операцию 1,2 млн рублей и еще около 4,5 млн рублей на исправление последствий.