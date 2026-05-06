«Мошки» перед глазами: врач назвала признаки опухоли мозга

Окулист, ассистент кафедры офтальмологии Пироговского университета Ангелина Казанцева рассказала, что кратковременное затуманивание зрения при наклоне и резком вставании может указывать на опухоль мозга, сообщает Газета.ru .

Специалист отметила, что о возможной опухоли головного мозга также могут говорить «мошки» перед глазами и утренняя головная боль с тошнотой и рвотой без облегчения. По словам врача, боль усиливается утром из-за повышения внутричерепного давления после ночного горизонтального положения.

«Опасный маркер: „Преходящие затуманивания зрения“ — при наклоне или резком вставании зрение пропадает на 2-10 секунд. Это патогномоничный признак высокого внутричерепного давления (более 300 мм вод. ст.). Чаще всего отек диска вызывает именно опухоль мозга, но иногда причиной может быть воспаление, тромбоз центральной вены сетчатки, псевдоневрит и доброкачественная внутричерепная гипертензия (псевдоопухоль мозга)», — предостерегла Казанцева.

Она пояснила, что при повышении давления ликвор сдавливает зрительный нерв, возникает его отек. На ранних стадиях зрение может сохраняться, однако позже отек приводит к атрофии нерва, и изменения становятся необратимыми.

Врач добавила, что причиной отека диска чаще всего становится опухоль, но возможны и воспаление, тромбоз центральной вены сетчатки или доброкачественная внутричерепная гипертензия. При выявлении застойного диска врач назначает МРТ с контрастом и люмбальную пункцию для измерения давления.

