Мощный аллерген: клубника в уходовых средствах может навредить коже
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Доктор медицинских наук, профессор, врач дерматолог-косметолог, заслуженный врач РФ Светлана Жабоева рассказала, почему не стоит использовать клубнику как косметологическое средство.
Как отметила эксперт, раньше женщины активно пользовались народными средствами, когда косметология еще не была настолько развита. Однако это не означает, что такие методы лучше нынешних средств, сбалансированных по составу и содержащих смягчающие, увлажняющие ингредиенты, активно проникающие через кожный эпидермальный барьер.
«Чаще всего женщины используют клубнику для создания своего косметического средства. Однако использовать ее в чистом виде нельзя, лучше клубничку соединить с маслами, например, оливковым маслом или сливками в небольшом количестве», — предупредила косметолог в эфире радио Sputnik.
Стоит помнить о том, что клубника является мощным аллергеном, поэтому по наличии аллергии на фрукты или ягоды ни в коем случае нельзя ее добавлять в уходовые средства. По мнению Жабоевой, также важно учитывать и условия роста клубники. Например, если женщина выращивала ее сама и точно знает, что не использовала никаких химикатов и пестицидов, риск для кожи от таких ягод минимальный. Однако если для выращивания клубники использовалась химия, она может нанести вред коже.