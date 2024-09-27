Морщины и гастрит: к каким проблемам приводит отсутствие зубов

Хирург-имплантолог, главврач семейной стоматологической клиники Зураб Бердзенадзе рассказал, чем могут грозить стоматологические проблемы, помимо зубной боли. По его словам, отсутствие одного из нескольких зубов вызывает различные осложнения и ведет к нарушению целостности системы, которой является зубной ряд, сообщает «ФедералПресс» .

Доктор подчеркнул, что отсутствующие зубы — это не только лишь эстетическая проблема. Если у человека нет каких-то зубов, то их важно обязательно заместить.

«Тем более что современные методы имплантации позволяют сделать это качественно, безопасно и с пожизненной гарантией на имплант. Оптимальным сроком для установки импланта после удаления зуба считается период от 3 до 6 месяцев», — сказал хирург.

По его словам, отсутствие несколько жевательных зубов может приводить к патологиям желудочно-кишечного тракта, например, к гастриту. Такая проблема также может вызвать нарушение прикуса и пародонтит.