Мороженое при простуде: врач рассказала, когда оно помогает, а когда вредит

Иногда холодное мороженое действительно может уменьшить боль и отек в горле, но в ряде случаев оно способно ослабить местный иммунитет и спровоцировать осложнения, предупредила в беседе с РИАМО гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В определенных ситуациях холодный десерт действительно кому-то помогает облегчить боль в горле. Холод вызывает сужение сосудов, уменьшает отек и воспаление слизистой, обладает легким анестезирующим эффектом. Но нужно понимать, что официально рекомендаций есть мороженое при инфекции нет. Более того, сужение сосудов может негативно сказаться на местном иммунитете и спровоцировать бактериальную ангину», – сказала Кашух.

Она добавила, что в любом случае не стоит есть слишком ледяное мороженое. Лучше, чтобы оно было слегка подтаявшим.

«Существуют специальные лечебные смеси для детей и взрослых, которые готовят в виде мороженого. Это хороший вариант, когда у пациентов совсем нет аппетита, а получить питательные вещества критически важно. А мороженое воспринимается как лакомство, в таком формате проще съесть всю рекомендуемую дозу», – отметила врач.

