МОНИКИ в Подмосковье получил новое оборудование для ЛОР-операций на 60 млн рублей

Фото - © Микроскоп и лазер для ЛОР-операций стоимостью более 60 млн рублей поступили в МОНИКИ

В отделение оториноларингологии МОНИКИ поступили новый микроскоп и углеродный лазер для проведения микрохирургических операций на ухе, горле и носу. Оборудование позволяет врачам выполнять малоинвазивные вмешательства с высокой точностью и минимальными рисками осложнений.

На закупку техники было направлено более 60 млн рублей. Микроскоп обеспечивает качественную визуализацию, а лазер помогает специалистам иссекать пораженные ткани и запаивать сосуды, что упрощает проведение сложных операций.

Директор МОНИКИ Константин Соболев отметил, что новое оборудование позволит повысить качество лечения пациентов и улучшить результаты операций. Медтехника приобретена в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.