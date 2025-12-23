МОНИКИ имени Владимирского получил новую систему контроля кровотока для операций

В кардиохирургическое отделение МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского поступил аппарат для интраоперационного контроля кровотока, который повысит качество и безопасность операций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского установили современную систему для оценки качества коронарного и сосудистого кровотока во время операций. Оборудование позволяет кардиохирургам контролировать качество наложенных шунтов и восстанавливать кровообращение у пациентов с закупоркой артерий сердца.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что новая техника оснащена высокоточной визуализацией, что значительно повышает точность хирургических вмешательств. На закупку аппарата было направлено более 30 млн рублей.

Система также применяется сосудистыми хирургами и трансплантологами. По словам директора МОНИКИ Константина Соболева, оснащение института современным оборудованием соответствует лучшим стандартам и позволяет минимизировать риски для пациентов. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.