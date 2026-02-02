МОНИИАГ проведет встречу для будущих родителей в Москве 14 февраля

В День всех влюбленных, 14 февраля, МОНИИАГ откроет двери для будущих родителей. Участники смогут познакомиться с врачами института, получить информацию о ведении беременности и родах, а также узнать об истории одного из старейших учреждений родовспоможения страны.

В рамках встречи специалисты уделят особое внимание вопросам супружеского общения в период беременности и после рождения ребенка. Научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева отметила, что врачи подробно ответят на все вопросы будущих родителей.

Мероприятие рассчитано на взрослых и продлится около двух часов. В программе — выступления экспертов, ответы на вопросы и приятные сюрпризы. Встреча пройдет по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 22А (вход с Лепехинского тупика). Начало в 12:00. Для участия требуется регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.