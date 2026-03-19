МОНИИАГ проведет в Подмосковье встречу для будущих родителей 28 марта

День открытых дверей для семей, ожидающих пополнения, пройдет 28 марта 2026 года в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени В. И. Краснопольского. Врачи расскажут, как защитить будущую маму и новорожденного от инфекций и ответят на вопросы гостей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского откроет двери для будущих родителей в субботу, 28 марта. На традиционной встрече семьи смогут лично пообщаться с врачами и прослушать лекции о подготовке к родам и сохранении здоровья матери и ребенка.

«Наша очередная встреча пройдет на Неделе профилактики инфекционных заболеваний. Это значит, что мы обязательно уделим внимание тому, как оградить будущую маму и малыша от возможных инфекций. В этот весенний день можно будет познакомиться с врачами акушерами-гинекологами и неонатологами института, которые позаботятся о здоровье мам и малышей в дни пребывания в стационаре», — рассказала научный сотрудник МОНИИАГ Мария Игнатьева.

В институте уточнили, что прийти на мероприятие можно не только с супругом, но и с любым членом семьи или подругой. Для участия требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено из-за особенностей работы в историческом здании.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.