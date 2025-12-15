МОНИИАГ подписало о сотрудничестве с врачами стран СНГ

В начале декабря 2025 г. в рамках научно-практической конференции Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ), посвященной обсуждению актуальных вопросов в области репродуктивного здоровья и инновационных подходов в сфере акушерства и гинекологии, неонатологии и анестезиологии, были подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве института с Национальной Академией Наук Таджикистана и Таджикским научно-исследовательским институтом акушерства, гинекологии и перинатологии, крупнейшим государственным медицинским центром страны, оказывающим помощь женщинам и новорожденным. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Знания и опыт подмосковных врачей являются очень ценным ресурсом, которым мы делимся не только на самых представительных международных и европейских конгрессах. Особое внимание в нашей работе мы уделяем и поддержке коллег из стран СНГ, обмену с ними самыми современными технологиями и передовыми знаниями. В 2024 году соглашения о сотрудничестве уже были подписаны с медицинскими и образовательными центрами Казахстана и Узбекистана. В планах — дальнейшее расширение всех форм сотрудничества с университетами, научными и лечебными центрами мира», — сказал директор Роман Шмаков.

Подмосковные врачи на протяжении многих лет являются постоянными членами международных врачебных сообществ, оказывают всестороннюю поддержку врачам различных стран. В рамках выполнения условий подобных соглашений происходит обмен передовыми методиками лечения и знаниями, которые обогащают врачебный опыт специалистов: проводятся научно-практические мероприятия, демонстрации хирургического лечения и консультации по самым сложным клиническим случаям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.