МОНИИАГ поделится опытом в онкопрофилактике и лечении болезней женской половой сферы

5–6 декабря в Москве состоится научно-практическая мероприятие для врачей, организованное Московским областным НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) при поддержке министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На научно практической конференции «МОНИИАГ PRO: достижения и перспективы» врачи областного НИИ поделятся успехами в вопросах профилактики и лечения онкологических заболеваний, помощи беременным женщинам и сохранения репродуктивной функции у пациентов, столкнувшихся с самыми серьезными заболеваниями.

На конференции встретятся ведущие специалисты в области акушерства и гинекологии страны: врачи, кандидаты и доктора медицинских наук, профессоры, члены Российской Академии Наук и лауреаты государственных премий РФ.

«Московская область на сегодня является регионом, который без преувеличения можно назвать одним из лидеров по оказанию высококвалифицированной медицинской помощи пациентам. Важную роль в этой работе играет Московский областной НИИ акушерства и гинекологии, в котором ведутся научные исследования по актуальным вопросам современной медицины и накоплен значительный опыт помощи самым сложным пациентам. Конференция призвана обобщить этот опыт, оценить внедряемые инновации и поделиться передовым опытом с нашими коллегами из Подмосковья, столицы и других регионов для улучшения качества оказания медицинской помощи и качества жизни женщин», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

У врачей будет возможность оценить инновационные методы диагностики и лечения подмосковных врачей, обсудить современные тенденции в этой сфере в формате личного участия и онлайн. В конференции примут участие более 1 500 врачей очно и свыше 2 тыс. участников в режиме онлайн.

Регистрация и программа мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за последний год в Подмосковье детская смертность снизилась на 25-26%.

«Мы гордимся теми врачами, той инфраструктурой, которая дает вот такой результат», — сказал Воробьев.