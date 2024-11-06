МОНИИАГ 16 ноября приглашает бывших пациентов и будущих мам на праздник

Международный день недоношенных детей отмечается во всем мире 17 ноября. Традиция проведения праздников для малышей, появившихся на свет раньше срока, была заложена в 2011 году и поддерживается врачами всего мира. Она призвана повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Посетить Московский областной НИИ акушерства и гинекологии накануне этой важной даты, 16 ноября, приглашают семьи малышей, которые поторопились появиться на свет в его стенах, а также будущих родителей, которые хотят познакомиться с работой института и его врачами.

«Традиционно на встрече с врачами наших гостей ждет много полезной информации, а также возможность задать любые вопросы о родах, здоровье будущей мамы и уходе за детьми первых дней жизни. Запланировали мы также подарки и развлечения для всей семьи, ведь День недоношенных детей — это в первую очередь праздник», — сказала руководитель отделения неонатологии МОНИИАГ Марика Шакая.

Посетить мероприятие можно будет всей семьей. Особенно ждут в МОНИИАГ встречи с бывшими маленькими пациентами, чтобы узнать об их успехах.

Начало мероприятия 16 ноября в 12:00 по адресу: МОНИИАГ им. В. И. Краснопольского — Москва, ул. Покровка, д 22А (м. «Курская», «Китай-город» или «Тургеневская»). Для участия в мероприятии потребуется регистрация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.