Молодые врачи перенимают в МОНИИАГ лучшие практики по расширению профнавыков

В октябре 2024 года в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии начал работу журнальный клуб для врачей. В рамках еженедельных встреч молодые специалисты — ординаторы и аспиранты — имеют возможность обсудить научные труды, опубликованные в различных изданиях мира, с научными сотрудниками института. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Целью создания клуба в стенах ведущего научно-практического и образовательного учреждения Московской области является улучшение качества образования молодых врачей акушеров-гинекологов и неонатологов.

«Прогресс в медицине не стоит на месте и требует постоянного анализа большого количества статей, исследований и рекомендаций, в которых бывает затруднительно разобраться, особенно молодому специалисту. Встречи журнального клуба призваны помочь молодым врачам держать руку на пульсе последних событий в мире медицины, научиться качественно интерпретировать результаты научных работ и эффективно планировать собственные научные исследования. Наша цель — воспитание поколения врачей, способных не только сохранить, но и преумножить научные достижения своих учителей», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

Первое упоминание о Журнальном клубе относится к 1875 году. Формат журнального клуба активно применяется в структуре медицинского образования по всему миру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.

«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.