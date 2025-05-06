Молодые ученые МОНИИАГ заняли призовые места на форуме подмосковных врачей

В последние дни апреля в столице состоялся II Московский областной конгресс «Подмосковные вечера. У истоков жизни», объединивший подмосковных врачей, работающих в одном из самых важных направлений медицины — помощи будущим матерям, беременным женщинам и новорожденным. Помимо докладов и мастер-классов, в его рамках состоялся конкурс молодых ученых. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Из восьми представленных на конкурсе докладов, посвященных женскому здоровью, пять были подготовлены ординаторами и аспирантами, которые проходят обучение в стенах Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ).

«Первое место на конкурсе молодых ученых заняла работа аспиранта первого года обучения Сабины Гаджиевой, посвященная проблеме интраоперационной классификации врастания плаценты, третье место — доклад ординатора второго года обучения Дарьи Сусликовой о лечении пациенток с беременностью в рубце на матке после кесарева сечения. Обе темы касаются сложнейших и важных для решения проблем современного акушерства. Мы искренне гордимся успехами наших молодых врачей и желаем им дальнейших профессиональных успехов на благо пациентов», — сказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

30 апреля 2025 года ординатор МОНИИАГ второго года обучения Мария Блажко приняла роды в московском метро.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.