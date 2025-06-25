Молодые специалисты из Москвы пополняют ряды медработников МОЦОМД

В детскую поликлинику № 1 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) трудоустроился новый специалист — врач-педиатр участковый Евгений Яскин, пополнивший штат амбулаторно-поликлинического звена. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

По завершении обучения в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете имени Огарева в 2018 году, доктор Яскин продолжил совершенствовать свои профессиональные навыки в ординатуре Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ, успешно окончив ее в 2024 году. До прихода в МОЦОМД, специалист приобрел ценный практический опыт, работая в детских поликлиниках Москвы № 58 и 143.

«Пополнение штата квалифицированными кадрами является важным шагом в укреплении системы здравоохранения Московской области и обеспечении доступной и качественной медицинской помощи детскому населению. Мы продолжаем привлекать перспективных молодых специалистов, готовых посвятить себя заботе о здоровье наших юных пациентов», — отметил и. о. главного врача МОЦОМД, главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

В МОЦОМД молодых специалистов ждет всесторонняя поддержка и возможности для профессионального роста. Здесь созданы условия для участия в конференциях и семинарах, а также действуют программы поддержки: «Компенсация аренды жилья», «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Приведи друга».

Молодые специалисты получают ежемесячную доплату в размере 15 000 рублей, средний медицинский персонал — 7 000 рублей. Эффективность адаптации и профессионального становления новых сотрудников обеспечивается за счет внедренной и успешно работающей системы наставничества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.