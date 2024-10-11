Молодой врач-офтальмолог приступила к работе в Реутове

Доктор владеет навыками использования офтальмологической аппаратуры, а также трактовки полученных результатов. В процессе обучения в ординатуре ассистировала на операциях и выполняла различные процедуры во время и после хирургических вмешательств. Все эти навыки дают возможность оказывать офтальмологическую помощь пациентам в более широком объеме, в том числе, неотложную помощь по профилю «офтальмология».

Мария окончила обучение по специальности «Лечебное дело» в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Первый год обучения в ординатуре по специальности «Офтальмология» закончила на базе кафедры и клиники офтальмологии им. В. В. Волкова Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Продолжила обучение в ординатуре в Главном военном клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко Министерства обороны Российской Федерации. Прошла первичную специализированную аккредитацию по специальности «Офтальмология» в августе 2024 г.

В период получения высшего образования работала медицинской сестрой в реанимационном отделении клиники госпитальной терапии в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова.

Имеет опыт работы медицинской сестрой в условиях короновирусной инфекции. Награждена медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За борьбу с пандемией Сovid-19».

Решение кадрового вопроса — одно из приоритетных направлений проекта «Модернизация системы здравоохранения», который также включает в себя работу над оснащением больниц и поликлиник современным высокотехнологичным оборудованием, капитальный ремонт и строительство новых медицинских учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.