Молодой специалист начал работать в Сергиево-Посадской больнице

Максим Александрович выпускник школы № 18 мкр. Ферма. Окончил Рязанский медицинский институт и ординатуру в МОНИКах, куда поступил по целевому направлению от Районной больницы.

«Целевой договор так устроен, что какие специалисты нужны больнице, такие специальности и предлагаются. Из всех предложенных мне больше всего стала интересна именно функциональная диагностика», — сказал врач функциональной диагностики Максим Гущин.

Стоит упомянуть, что доктор Гущин планировал работать во взрослом отделении, но судьба привела его к маленьким пациентам.

«Думал, что я пойду во взрослое отделение. Но когда заведующая отделением функциональной диагностики Тамара Петровна сказала, что я нужен в Детской поликлинике, то очень сильно испугался, потому что закончил лечебное дело и видел в университете только 2-3 ребенка, наверное. И как с ними контактировать я вообще не знал. Но потихоньку втянулся. Детям от трех лет уже можно объяснить, что это не страшно, показать, можно разрешить подержать датчик. А вот пациентов в возрасте от года до трех лет, бывает, что мама держит за руки, а папа за ноги. Справляемся как можем», — рассказал Максим Гущин.

По данным министерства здравоохранения Московской области, Сергиево-Посадский округ в числе лидеров по привлечению врачей. В регионе действуют программы «Приведи друга», «Земля врачам», выплачивается компенсация за аренду квартиры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.