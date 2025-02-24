Молодогвардейцы Люберец поздравили фельдшеров с профессиональным праздником

Активисты «Молодой Гвардии» и актив «Единой России» люберецкого городского округа посетили станцию скорой помощи и поздравили работников с Днем фельдшера. Мероприятие прошло в рамках партпроекта «Здоровое будущее», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Говорят, в мире есть две самые важные профессии: учителя и врачи. Учителя спасают наше будущее, а врачи — настоящее. И в этот праздник мы чтим их труд и благодарим за ежедневную работу. Их деятельность сложна и непредсказуема. Наше внимание — это меньшее, что мы можем сделать для них в благодарность», — поделилась руководитель аппарата МГЕР Люберец Елизавета Русина.

Мероприятие посетили председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов и член люберецкого Союза женщин Анна Сорокина. Они так же отметили важность профессии фельдшера и поздравили работников с их профессиональным праздником.

В рамках поздравления выступил вокальный ансамбль «ШокоLad». Девушки подарили по-настоящему весеннее настроение и улыбки работникам станции скорой помощи.

День фельдшера ежегодно отмечается 21 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.