Молодогвардейцы Дзержинского раздали жителям информационные листовки о пользе донорства

Раздачу информационных материалов с призывом «Сдай кровь–спаси жизнь», на которых подробно рассказываются простые правила важного поступка — сдачи крови, организовали на центральных улицах городского округа — Ленина и Лесной.

«Молодогвардейцы — активные участники акций, посвященных Дню донора. Наши ребята не только проводят информационные акции, но и сами регулярно сдают свой кровь. Верим, что это незаменимый акт помощь, который может помочь спасти чью-то жизнь», — отметила заместитель руководителя местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Александра Загороднова.

Всего в этот день работа раздали более 150 листовок жителям Дзержинского. Кстати, в городском округе проживает 35 почетных доноров, а более ста неравнодушных жителей — доноры крови на постоянной основе.

Напомним, ежегодно 20 апреля в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Праздник, в первую очередь, посвящен тем, кто безвозмездно сдает свою кровь людям, которые в этом нуждаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.